Politiek & Bestuur Bestuurscollege van Bonaire laat Bon Informá in onzekerheid Hans Hofstra 31-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De wekelijkse persconferentie genaamd Bon Informá, een initiatief van het bestuurscollege van Bonaire, lijkt op losse schroeven te staan. Waar het college in 2024 aanvankelijk op vele vrijdagen openlijk op camera sprak over plannen en implementaties, is er al meer dan twee maanden geen nieuwe editie georganiseerd.

De Bon Informá bood niet alleen een platform voor de gedeputeerden om inwoners rechtstreeks te informeren, maar gaf ook de pers de gelegenheid vragen te stellen over lopende zaken. Dit transparantie-initiatief werd door velen gewaardeerd als een manier om meer inzicht te krijgen in het beleid van het bestuurscollege.

Opvallend genoeg bleef de wekelijkse sessie al een aantal maanden uit. Toen de pers half januari navraag deed bij de afdeling Communicatie van het Openbaar Lichaam Bonaire, kreeg men te horen dat de Bon Informá binnenkort weer zou worden hervat. Deze week werd echter duidelijk dat het doorgaan van het initiatief onzeker is. De afdeling Communicatie liet weten: “De Bon Informá wordt geëvalueerd door het huidige bestuurscollege. Het is nog niet bekend of het weer wordt georganiseerd.”

Dit nieuws roept vragen op, vooral omdat het bestuurscollege begin 2024 juist zelf het belang van open communicatie benadrukte. Waarom de Bon Informá plotseling niet meer op de agenda van de gedeputeerden lijkt te staan, blijft vooralsnog onduidelijk.