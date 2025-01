Algemeen Nieuwe website biedt overzicht van cultuurfondsen voor Caribische eilanden Redactie 30-01-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Culturele organisaties en makers op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten kunnen vanaf vandaag terecht op rijkscultuurfondsen.org. Dit nieuwe platform biedt een overzicht van de zes nationale cultuurfondsen en de beschikbare subsidiemogelijkheden.

De website is ontwikkeld in samenwerking met culturele makers en organisaties op alle zes eilanden. Tijdens gesprekken en werkbezoeken ontstond het idee om een digitaal platform te creëren waar gebruikers eenvoudig kunnen ontdekken welke fondsen en subsidieregelingen aansluiten bij hun culturele plannen.

Een van de belangrijkste functies van de website is de digitale aanvraaghulp. Met een op maat gemaakte filtertool kunnen bezoekers in twee stappen de subsidieregeling vinden die het beste bij hun project past. Vervolgens worden zij doorgestuurd naar de website van het betreffende fonds voor verdere details en de aanvraagprocedure. De informatie is beschikbaar in vier talen: Engels, Papiamentu, Papiamento en Nederlands.

De zes nationale cultuurfondsen die samenwerken binnen het platform zijn het Nederlands Filmfonds, het Fonds Podiumkunsten, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze fondsen, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ondersteunen kunst en cultuur in het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Ze bieden financiering voor diverse disciplines, waaronder architectuur, digitale cultuur, design, beeldende kunst, cultureel erfgoed, film, literatuur, podiumkunsten en culturele participatie en educatie.

De rijkscultuurfondsen zetten zich in voor de toegankelijkheid van kunst en cultuur, zowel in Europees als Caribisch Nederland. Ze stimuleren innovatie, talentontwikkeling en samenwerking tussen makers, organisaties en publiek.