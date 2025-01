Overheid Gezaghebber Bonaire reageert op bedenkelijke uitspraken over LHBTQI+ gemeenschap Redactie 30-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Gezaghebber John Soliano van Bonaire heeft op woensdag gereageerd op verontrustende meldingen over uitspraken die recent tijdens een openbare bijeenkomst van kerkelijke organisaties zouden zijn gedaan in de richting van de LHBTQI+-gemeenschap.

Soliano benadrukte dat grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting en geloof belangrijk zijn, maar dat dit altijd met respect voor elkaar moet gebeuren.

De gezaghebber vindt het essentieel dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt op Bonaire. Hij heeft het incident besproken met het Openbaar Ministerie en de politie en roept op tot dialoog en wederzijds respect.

Divers maar vredig

“Bonaire is een diverse samenleving waar we ondanks verschillen in vrede samenleven,” aldus de gezaghebber. Hij hoopt dat organisaties en groepen met elkaar in gesprek gaan om zo bij te dragen aan een inclusief en respectvol Bonaire.