Evenementen Duizend deelnemers verwacht voor Ride for the Roses op Bonaire Hans Hofstra 30-01-2025 - 4 minuten leestijd

KRALENDIJK – De organisatie van de jaarlijkse Ride for the Roses op Bonaire is in volle gang. Op zondag 2 februari verwacht organisator Coen van Gennip minimaal 800 tot misschien zelfs wel 1.000 deelnemers in het Isidel Beach Park. “De inschrijvingen lopen dit jaar supergoed. Veel bedrijven doen mee en nemen een groot aantal tickets af. Online zijn er al meer inschrijvingen dan vorig jaar. We kijken echt uit naar de drie ticketverkoopdagen,” vertelt Van Gennip enthousiast.

Volgens Van Gennip is er dit jaar al een stijging in het aantal deelnemers: “We hebben nu online al 100 inschrijvingen meer dan vorig jaar. En dat terwijl de inschrijving nog doorloopt tot zaterdagavond.” In 2024 waren er 800 deelnemers, maar de verwachting is dat dit aantal dit jaar wellicht overtroffen wordt. “We hebben in het verleden zelfs 1.000 deelnemers gehad, dus we zien dat de interesse groot is.”

Wat dit jaar anders is, is de diversiteit aan activiteiten. Deelnemers kunnen niet alleen fietsen, wandelen en/of zwemmen. Er is nu ook de mogelijkheid om hard te lopen. Er zijn verschillende afstanden om uit te kiezen en het is mogelijk om meerdere evenementen te combineren. Van Gennip benadrukt dat de nieuwe locatie in het park, die de komende vijf jaar beschikbaar is voor het evenement, voor veel voordelen zorgt: “In 2017 hadden we nog een kale parkeerplaats, maar nu hebben we een prachtig publiek park met veel ruimte en goede faciliteiten, een enorme verbetering.”

Duurzaamheid en veiligheid

Van Gennip legt uit dat er bijzondere aandacht is voor duurzaamheid: “We hebben geen single-use plastic op de route. Iedereen moet zijn eigen bidon meenemen, maar we zorgen wel voor voldoende waterpunten en er zijn herbruikbare cups langs het parcours. Dit past bij onze focus op het milieu.”

Wat betreft de veiligheid is er nauw overleg met het Rode Kruis, KPCN (Politie), en andere lokale organisaties zoals de Scouting, Stinapa en Young Bonaire die helpt bij de organisatie van de zwemactiviteiten. “De hardlooproute is niet volledig afgesloten, maar we hebben medewerkers langs drukke kruispunten. We zorgen er alles aan te doen om de veiligheid van iedereen te waarborgen,” aldus Van Gennip.

Het programma van Ride for the Roses 2025.

T-shirts en fundraising

De deelnemers kunnen hun evenement T-shirt ophalen op donderdag en vrijdag tussen 17:00 en 19:00 uur. Van Gennip benadrukt dat de T-shirts beschikbaar zijn tot de laatste dag van inschrijving, zaterdagavond. “We hebben vorig jaar 60.000 dollar opgehaald voor kankerbestrijding en we hopen dit jaar hetzelfde resultaat te behalen,” zegt Van Gennip. Naast de deelname is er ook de mogelijkheid om te doneren via de website, voor degenen die niet in staat zijn om deel te nemen.

Evenement voor iedereen

Het evenement is niet alleen voor de deelnemers. Van Gennip vertelt dat er veel te doen is voor bezoekers, ook al nemen ze niet deel aan de sportieve activiteiten. “We hebben yoga-sessies in het park, er zijn kiosken, muziek en andere activiteiten. Het wordt echt een dag voor iedereen.” De gezaghebber van Bonaire zal ook een toespraak houden om het evenement officieel te openen. Dit gebeurt om 06.30 uur in de ochtend.

Steun aan lokale stichtingen

Zoals altijd heeft het evenement een goed doel: het steunfonds voor kankerbestrijding op Bonaire. “We werken samen met het Kankerfonds Bonaire, de Hospice Kas Flamboyan, en dit jaar hebben we ook de Stichting Ambulance Wens Bonaire toegevoegd,” vertelt Van Gennip.

Praktische informatie

Deelnemers kunnen hun T-shirts ophalen op donderdag en vrijdag. Parkeren is geen probleem, er is voldoende parkeergelegenheid rondom het park. En voor wie twijfelt over deelname: “Er is geen competitie, geen eerste, tweede of derde plek, we zijn een stichting en het gaat vooral om het goede doel.”