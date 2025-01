Algemeen Bonaire viert inclusiviteit met nieuwe helling voor mensen met een handicap Hans Hofstra 30-01-2025 - 4 minuten leestijd

De nieuwe helling in het Isidel Beach Park voor mensen met een beperking werd op woensdag getoond.

KRALENDIJK – Bonaire heeft een belangrijke stap gezet in de richting van inclusiviteit met de opening van een nieuwe helling voor mensen met een handicap. Het project, dat onder leiding van Adely Jansen van de Bonaire Overheidsgebouwen is gerealiseerd, is een mijlpaal voor het eiland en biedt toegankelijke faciliteiten voor mindervaliden.

Op woensdag 29 januari werd voor de pers een feestelijk moment georganiseerd. Met een speciale rolstoel werd een persoon met een beperking via een speciaal aangelegde helling geholpen om in de zee te komen. Het indrukwekkende moment werd door de pers, maar ook door veel andere mensen gevolgd. Mensen met een beperking van het FKPD klapten dan ook hard toen alles was gelukt. Adely Jansen, die het project heeft geleid, beschrijft de opening als een bijzondere dag. “Wij streven naar inclusiviteit, zodat iedereen, ongeacht hun mobiliteit, toegang heeft tot onze prachtige omgeving,” aldus Jansen. “Er zijn maar weinig plekken op het eiland die aandacht besteden aan mindervaliden en daarom is dit een grote stap vooruit. We hebben speciale voorzieningen zoals een rolstoeltoegankelijke schommel en een aangepaste rolstoel voor in het water gerealiseerd. De rolstoelvriendelijke helling op Bonaire, die bestond nog niet.”

Rampa Edmundo (Eddy) Christiaan

Niet alleen werd de helling getoond waar mensen met een beperking mee in het water kunnen komen. Een van de belangstellende deze op woensdagochtend was Edmundo Christiaan. De bescheiden oud zwemleraar kreeg in het park een bijzonder bordje die refereert aan de helling, waarop zijn naam stond vermeld. Iets wat volgens Christiaan niet per se nodig was: “Ik heb veel kinderen hier op Bonaire les gegeven. Meer kinderen dan de bevolking van Bonaire op dit moment. In totaal denk ik dat ik zo’n 45.000 mensen jong- en oud les heb gegeven. Toch vond ik het niet nodig dat ik op deze manier herinnerd zou worden. Ik heb liever dat mensen mij herinneren in hun hart. Maar nu ik hier ben, kan ik wel zeggen dat deze dag extra bijzonder voor mij is.

Het bordje met de naam: De Rampa Edmundo (Eddy) Christiaan.

Eerste op het eiland

De helling is een primeur voor Bonaire. “We zijn de eerste op het eiland met zulke faciliteiten,” zegt Jansen trots. Het project maakt deel uit van een breder initiatief om het park toegankelijker te maken voor iedereen, inclusief een speciale parkeerplaats voor mindervaliden en een fitnessapparaat dat geschikt is voor hen.

Hoewel de opening van de helling een succes is en veel mensen blij zijn met het initiatief, uit Jansen ook kritiek richting de overheid. Ze benadrukt dat het onderhoud van het park op dit moment grotendeels afhankelijk is van privéfinanciering. “We hebben de overheid benaderd voor ondersteuning, maar kregen te horen dat zij niet gevraagd hadden om dit te bouwen. Dit vind ik schandalig,” zegt Jansen. “Overdag zijn er medewerkers aanwezig die ervoor zorgen dat het park netjes blijft. Daarnaast is er ’s nachts ook bewaking. Wij zoeken de dialoog met de overheid en hopen dat we in de toekomst samen kunnen werken om het park netjes te kunnen onderhouden.”

De te waterlating werd aandachtig gevolgd door mensen van de FKPD.

Helling voor trailers

Naast de faciliteiten voor mindervaliden, heeft het park ook een nieuwe helling voor boottrailers. Hoewel er enige kritiek was over het ontbreken van een pier om boten aan vast te maken, legt Jansen uit dat dit te maken heeft met het verkrijgen van vergunningen. “We hebben bijna 20 vergunningen nodig gehad om dit park te bouwen. Het was een uitdaging, maar het is ons gelukt,” aldus Jansen.

Gedeputeerde Clark Abraham is gevraagd om een reactie. Hij heeft tot op heden niet gereageerd op de situatie.