Klimaat & Weer Bonaire beleeft warmste jaar ooit gemeten Dick Drayer 30-01-2025 - 3 minuten leestijd

Het centrum van Kralendijk werd afgesloten door de hevige regenval.

KRALENLIJK – Bonaire heeft in 2024 het warmste jaar sinds het begin van de metingen beleefd. De gemiddelde jaartemperatuur kwam uit op 29,1 graden Celsius, waarmee het vorige record werd verbroken. Dit blijkt uit het jaarlijkse klimaatrapport van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De stijgende temperaturen op Bonaire passen binnen een bredere wereldwijde trend van klimaatverandering.

Naast de hitte kende Bonaire een uitzonderlijk droog begin van het jaar. Het droge seizoen van februari tot en met april leverde minder neerslag op dan normaal. Dit hangt samen met het weerfenomeen El Niño, dat in 2023 begon en tot in het voorjaar van 2024 aanhield. El Niño beïnvloedt weerpatronen wereldwijd en zorgt in het Caribisch gebied doorgaans voor drogere omstandigheden.

Het natte seizoen bracht daarentegen minder regen dan gemiddeld. Op andere eilanden, zoals Sint Maarten en Saba, viel in het najaar juist extreme neerslag. Op Bonaire bleven de verwachte zware regens grotendeels uit, wat gevolgen had voor de waterbeschikbaarheid en de natuur.

Ook het orkaanseizoen in de Atlantische Oceaan viel op. In totaal ontstonden achttien tropische stormen, waarvan elf uitgroeiden tot orkanen. Vijf daarvan bereikten de zwaarste categorieën. Orkaan Beryl, die in juli als eerste orkaan ooit al zo vroeg in het seizoen een maximale kracht bereikte, trok ten noorden van Bonaire langs. Dit veroorzaakte hoge golven en waarschuwingen voor gevaarlijke deining, maar het eiland liep geen grote schade op.

Om de klimaatgegevens beter te kunnen volgen, zijn in 2024 op Bonaire nieuwe meetstations (WOW – Weather Observations Website) geplaatst als onderdeel van een pilotproject. In totaal zijn er nu acht weerstations aangesloten op een internationaal platform voor weerwaarnemingen. Volgens het KNMI helpen deze extra meetpunten om lokale weerpatronen beter te begrijpen en de effecten van klimaatverandering nauwkeuriger in kaart te brengen.

Uit het rapport blijkt dat Bonaire, net als de rest van Caribisch Nederland, steeds vaker te maken krijgt met extreem weer. De opwarming, droogte en veranderende neerslagpatronen kunnen gevolgen hebben voor de leefomstandigheden op het eiland en de beschikbaarheid van waterbronnen.

Download hier het rapport: De staat van het klimaat 2024