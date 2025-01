Gezondheidszorg Stichting Fundashon Alzheimer Bonaire ontvangt een erkenningsprijs voor haar bijdrage aan de gemeenschap Hans Hofstra 29-01-2025 - 2 minuten leestijd

Fundashon Alzheimer Bonaire wint de erkenningsprijs van de MCB.

KRALENDIJK – De jaarlijkse erkenningsprijs, bedoeld om de positieve bijdragen in de gemeenschap te benadrukken, is dit jaar toegekend aan een stichting die zich inzet voor de gemeenschap van Bonaire. De prijs werd op woensdagavond uitgereikt door Leonard Domacassé, Algemeen Directeur van Maduro & Curiel’s Bank (MCB) Bonaire N.V. en is 5.000 dollar waard.

De voorzitter van de stichting Evert Piar, die de prijs in ontvangst nam, sprak met trots over de erkenning. “Dit is wederom een erkenning voor wat wij doen voor de gemeenschap en Bonaire,” aldus de voorzitter. De stichting heeft met beperkte middelen opmerkelijke prestaties geleverd, zoals het organiseren van een groot symposium over dementiezorg met internationale sprekers. “Ons symposium en het onderzoek naar dementie waren enkele van de hoogtepunten van het afgelopen jaar,” voegde hij toe.

Met de ontvangen prijs en erkenning hoopt de stichting Alzheimer Bonaire haar werkzaamheden verder uit te breiden, met name op het gebied van dagopvang en training voor zorgpersoneel. “We hebben fondsen nodig om onze programma’s voort te zetten en te verbeteren,” benadrukte Piar van de stichting.

Speciale erkenning

Daarnaast kreeg de heer Noel Janga een speciale erkenning vanuit de MCB voor zijn vrijwillige werk in de gemeenschap. Janga begon op eigen initiatief met het schoonmaken van gebieden op het eiland, wat de aandacht en steun van de gemeenschap trok. Elke zaterdag organiseert hij nu schoonmaakacties waaraan veel burgers deelnemen. “Voor het mooie voorbeeld dat hij geeft en zijn bijdrage aan het milieu op ons eiland, willen we de heer Noel Janga deze erkenning geven,” verklaarde Domacassé. Janga ontving een waardebon van 2.500 dollar.