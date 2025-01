Overheid Multidisciplinaire controle bij bouwbedrijf Bonaire: Verder onderzoek naar bevindingen Redactie 29-01-2025 - 1 minuten leestijd

Een beeld van de actie op dinsdag, gehouden op de bouwplaats naast gezondheidscentrum Bon Bida. Foto: RCN

KRALENDIJK- Op dinsdag 28 januari 2025 werden in de ochtenduren op twee locaties van een bouwbedrijf op Bonaire multidisciplinaire controles uitgevoerd naar aanleiding van vermoeden van het overtreden van de wet- en regelgeving m.b.t. verblijf en werk van vreemdelingen.

Door middel van de multidisciplinaire controle is gekeken of de aanwezigen op deze locaties in het bezit zijn van de verplichte documenten en is er gecontroleerd op andere wet- en regelgeving van de verschillende ketenpartners.

Bij de controles zijn geen directe overtreden geconstateerd. Er zijn wel aanwijzingen gevonden, die nog onderzocht moeten worden. Er wordt door de betrokken ketenpartners nader onderzoek gedaan aan de hand van deze bevindingen.

De Arbeidsinspectie, Korps Politie Caribisch Nederland, Koninklijke Marechaussee, Immigratie- en Naturalisatiedienst C.N., Directie Toezicht & Handhaving O.L.B., Openbaar Ministerie BES namen deel aan de actie, in samenwerking met het Regionaal Informatie – en Expertise Centrum Caribisch Nederland (RIEC CN).