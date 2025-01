Sport & Vrije tijd De magie van Bonairiaans voetbal door lokale ogen: “We missen geen wedstrijd” Hans Hofstra 29-01-2025 - 4 minuten leestijd

Op de foto (van links naar rechts): Silveio Mercera, Derrolt Janga, Rafelito Janga en Judith Janga-Frans.

RINCON – Op de zonnige tribunes van Bonaire’s voetbalstadions vind je steevast een trouwe groep supporters: Derrolt Janga, zijn vrouw Judith Janga-Frans, hun neef Rafelito Janga en Silveio Mercera. Elk weekend weer, zijn ze er te vinden, hun ogen strak op het veld gericht, genietend van de lokale voetbalcompetitie. “We missen geen wedstrijd,” vertelt Derrolt Janga. “Het is een traditie die we al drie jaar met veel plezier in ere houden.”

Hoewel Derrolt Janga zelf niet actief heeft gevoetbald, is zijn liefde voor de sport diep geworteld. “Ik hou ervan om te kijken,” zegt hij. Zijn vrouw, Judith, vult aan: “Het is niet alleen het spel zelf, maar ook de sfeer en het samenzijn met vrienden en familie dat het zo speciaal maakt.” Voor Rafelito en Silveio is het een manier om hun verbondenheid met Bonaire te vieren, zelfs als Silveio de helft van het jaar in Nederland woont. “Ik kom zes maanden per jaar terug naar Bonaire,” legt Silveio uit. “Het is mijn manier om in contact te blijven met mijn roots.”

Het unieke van de Bonairiaanse competitie

De Bonairiaanse voetbalcompetitie heeft zijn eigen charme. Derrolt legt uit: “Het is anders dan het Nederlandse voetbal of de Champions League op TV kijken. Hier zit je in het stadion, ervaar je de strijd en voel je de energie van de spelers. Het is rauw en echt.” Hoewel de opkomst soms varieert, afhankelijk van welke teams spelen, is de passie onder de toeschouwers altijd voelbaar. “Bij wedstrijden zoals Real Rincón tegen Uruguay zit het stadion vol,” zegt Derrolt. “De competitie is misschien niet zo groot, maar het heeft wel zijn eigen magie.”

Een familieband

Voor de Janga’s en Silveio is het bijwonen van de wedstrijden meer dan alleen een hobby; het is een familieactiviteit. “We kennen de spelers, de teams, en na verloop van tijd bouw je een band op,” vertelt Judith. “Je herkent de gezichten, je weet wie de sterspelers zijn.” Hoewel het seizoen nog maar net begonnen is, hebben ze hoge verwachtingen. “De teams zoals Real Rincon en Atletico Flamingo zijn altijd sterk,” voorspelt Derrolt. “Zij zullen de prijzen wel weer verdelen.”

Silveio’s terugkeer naar Bonaire

Silveio Mercera, hoewel officieel woonachtig in Nederland, voelt zich diep verbonden met Bonaire. “Het is een gevoel van thuiskomen,” zegt hij. “Hier hoef ik me geen zorgen te maken over de drukte van Nederland. Ik kan gewoon genieten van het spel en de mensen om me heen.” Zijn jaarlijkse verblijf is een kans om de cultuur en sport van zijn geboorteland te herontdekken.

De toekomst van het voetbal op Bonaire

Met de recente ontwikkelingen en investeringen in sportfaciliteiten op het eiland, is de toekomst voor voetbal op Bonaire veelbelovend. “Het nationale team doet het goed in de Nations League,” vertelt Derrolt enthousiast. “Het is geweldig om te zien hoe de sport hier groeit en meer erkenning krijgt.” De hoop is dat Bonaire zich in de toekomst nog meer op de kaart zal zetten in de internationale voetbalwereld.

Voor Derrolt Janga, Judith Janga-Frans, Rafelito Janga en Silveio Mercera is voetbal op Bonaire meer dan een sport; het is een manier van leven. Hun toewijding en liefde voor het spel maken hen niet alleen trouwe supporters, maar ook ambassadeurs van de Bonairiaanse sportcultuur. “We zijn trots op ons eiland en onze teams,” besluit Derrolt. “En zolang er wedstrijden zijn, zullen wij op de tribunes te vinden zijn.”