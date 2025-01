Evenementen Bonaire Overheidsgebouwen en Ride for the Roses sluiten vijfjarige samenwerkingsovereenkomst Redactie 29-01-2025 - 1 minuten leestijd

Vertegenwoordigers van BOG en Ride for the Roses bij de aankondiging van de samenwerking. Foto: BOG

KRALENDIJK– Bonaire Overheidsgebouwen N.V. (BOG) en de Stichting Ride for the Roses Bonaire (RFTR) hebben een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierbij stelt BOG de faciliteiten van Isidel Beach Park beschikbaar voor de jaarlijkse fondsenwervende evenementen van RFTR, gericht op kankerbestrijding.

Vanaf februari 2025 wordt Isidel Beach Park de hoofdlocatie voor RFTR-evenementen, waaronder de ‘Ride for the Roses’. Het park biedt de benodigde voorzieningen voor activiteiten op land en in het water.

Ideaal

Adely Susana-Jansen, directeur van BOG, noemt het park de “ideale locatie” voor dit soort evenementen. Jursi Marshall, voorzitter van RFTR, benadrukt de waarde van de steun van BOG en nodigt iedereen uit voor het evenement op 2 februari 2025