Sport & Vrije tijd Real Rincon blijft ongeslagen en zet stap richting Kaya 6 Hans Hofstra 28-01-2025 - 2 minuten leestijd

De tussenstanden in de Bonairiaanse voetbalcompetitie.

RINCON – Real Rincon heeft wederom laten zien waarom het als topfavoriet wordt beschouwd in de Bonairiaanse voetbalcompetitie. In een overtuigende wedstrijd versloeg de ploeg Vespo met 3-0. Hiermee behoudt Real Rincon zijn ongeslagen status met vijf gewonnen wedstrijden op rij.

De wedstrijd tegen Vespo, die vorig seizoen nog in de finale tegenover Real Rincon stond, kende weinig spanning. Rincon speelde dominant en liet geen enkele kans aan Vespo, dat moeite had om in het spel te komen. Vespo, dat vorig jaar nipt verloor in de finale, lijkt dit seizoen een stap terug te hebben gedaan.

Ondertussen blijft de strijd om de top zes en kwalificatie voor de Kaya 6 spannend. S.V. Uruguay, dat momenteel de tweede plek bezet, is eveneens ongeslagen en heeft nog een wedstrijd tegoed. Het team lijkt de grootste uitdager van Real Rincon te worden in de race om de eerste plaats.

Aan de andere kant van de ranglijst gaat het minder goed met Young Boys. De ploeg is naar de laatste plek gezakt, terwijl ATC, dat eerder onderaan stond, een positie wist te stijgen. Voor beide teams lijkt een plek in de Kaya 6 inmiddels buiten bereik te raken, tenzij er snel betere resultaten volgen.

De beste zes teams van de competitie kwalificeren zich voor de prestigieuze Kaya 6, waardoor de druk hoog blijft voor clubs in zowel de top als de onderste regionen. Met Real Rincon in topvorm, lijkt de vraag vooral wie zich als de grootste uitdager zal ontpoppen in de strijd om het kampioenschap.