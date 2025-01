Politie & Justitie Korpschef Braaf: “Geen gedoogbeleid voor verkeersproblemen” Hans Hofstra 28-01-2025 - 3 minuten leestijd

Korfschef Alwyn Braaf sprekt over de verkeersveiligheid op Bonaire.

KRALENDIJK – Bonaire kampt met een reeks verkeersproblemen die urgentie vereisen, aldus korpschef Alwyn Braaf. De korpschef sprak openhartig over de uitdagingen waarmee het eiland geconfronteerd wordt, zoals de geluidsoverlast van motoren, het rijden met personen in de laadbak van voertuigen en minderjarigen achter het stuur. “Wij voeren absoluut geen gedoogbeleid,” benadrukte Braaf, terwijl hij inging op de zorgen van de gemeenschap.

De motorenoverlast is een groeiend probleem volgens veel bewoners op het eiland, vooral in woonwijken waar zij klagen over geluidsoverlast en gevaarlijke capriolen. “We doen echt een beroep op de motorrijders om rekening te houden met hun medeburgers,” aldus Braaf. “Het zijn veelal oudere mensen die hier last van hebben. Zo wordt er veel geluidsoverlast gecreëerd. Ook zien we nog steeds veel mensen die op de openbare weg aan het ‘feveren’ zijn. Het is een flinke overlast. Maar voor ons is het heel moeilijk te controleren.” Er is een plek in Onima gemaakt waar motorrijders veilig kunnen oefenen, maar de aantrekkingskracht van de openbare weg blijft groot. Vooral op zondagen worden er veel motorrijders gezien die zonder helm overlast veroorzaken op de openbare weg.

Rijden met geblindeerde ramen en zonder gordel

Maar niet alleen het probleem omtrent motorrijders is een flinke last voor de politie. Het rijden met geblindeerde ramen is volgens Braaf een juridisch grijs gebied, aangezien de wetgeving hierover nog niet volledig is afgehandeld. “Zodra er duidelijkheid is, zullen we handhaven,” voegde hij toe. “Er is een tijd geleden een wetswijziging ingediend bij de eilandsraad. Daarin moet worden bepaald hoeveel procent een raam geblindeerd mag zijn. Zo lang hier geen besluit over is genomen, kunnen wij niet over gaan tot handhaving.” In het nieuwe jaarplan van de politie wordt tevens ook rekening gehouden met het rijden zonder gordel, het rijden met mensen in de laadbak, evenals het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden.

Alleen de focus leggen op preventieve controles, daar lijkt de politie zich niet alleen op te willen richten. “Dat de bevolking meer gezamenlijke grote controles willen zien, die berichten hebben ons ook bereikt. Dus daar gaan we zeker wat mee doen. Aan de andere kant leert de ervaring ons ook: hoe effectief ben je dan? Doe je het dan voor een showcase? Of wil je echt bijvoorbeeld de dronken scooter rijden pakken? Een mix van deze twee dingen kan je in 2025 zeker verwachten,” aldus Braaf.

Minderjarigen en verkeersdoden

Het rijden door minderjarigen is ook een zorgwekkende trend, met soms fatale gevolgen. Braaf wees op de noodzaak van ouderlijke verantwoordelijkheid: “Het begint ook bij de opvoeding.” Hij herinnerde aan tragische ongelukken waarbij jonge bestuurders betrokken waren. “Ik zou mijn kinderen die minderjarig zijn niet laten rijden. Ook niet om naar de toko te gaan om snel iets te halen.”

Jaarverslag en vooruitzichten

Het jaarverslag van de politie benadrukt verder de gevaren van rijden onder invloed. Met slechts één blaasapparaat op Bonaire is de capaciteit beperkt. “We zijn trots op wat we hebben, maar de groei van de bevolking vraagt om uitbreiding,” verklaarde Braaf. De politie op Bonaire staat voor aanzienlijke uitdagingen, vooral met de gedachte dat de bevolking elke maand flink blijft stijgen. Toch zijn ze vastbesloten om de verkeersveiligheid te verbeteren. “We blijven stappen zetten om de veiligheid op de weg van Bonaire te waarborgen,” verzekerde korpschef Braaf.