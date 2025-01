Infrastructuur Drie grote gaten gevuld op Kaya Industria, maar gevaar nog niet geweken Hans Hofstra 28-01-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Kaya Industria, een van de belangrijke verkeersaders op Bonaire, is iets veiliger geworden nu drie grote gaten in het wegdek zijn gevuld. De gaten waren al geruime tijd een bron van frustratie en gevaar voor weggebruikers.

In een van de gaten stond aanvankelijk een pallet, vermoedelijk geplaatst door buurtbewoners als tijdelijke waarschuwing. Dit was echter geen duurzame oplossing, aangezien de pallet al snel werd aangereden en beschadigd. Vervolgens werd er een pion in het gat geplaatst, maar ook deze overleefde slechts enkele dagen voordat deze in stukken op de weg lag.

Naast dit opmerkelijke gat zijn ook twee andere grote gaten in het wegdek gedicht. Deze gaten waren soms wel 20 centimeter diep en vormden een aanzienlijk risico, vooral voor kleine auto’s die schade konden oplopen of zelfs onbestuurbaar konden raken.

Hoewel de aanpak van de drie grootste gaten een stap in de goede richting lijkt te zijn, blijft de weg nog steeds verre van perfect. Verspreid over Kaya Industria zijn nog diverse gaten zichtbaar, wat betekent dat de weggebruikers voorzichtig moeten blijven. Daarnaast is bij ernstige regenval, de weg grotendeels niet zichtbaar. Gedeputeerde Cicilia liet eerder al weten dat de Kaya Industria een belangrijke prioriteit in 2025 is.

De bewoners en bedrijven in de buurt hopen dat er meer structurele maatregelen worden genomen om het wegdek volledig te herstellen en de veiligheid op lange termijn te waarborgen. Tot die tijd blijft voorzichtig rijden het devies.