Bedrijven Bonaire moeten binnenkort gaan betalen voor gebruik publieke ruimtes

Bedrijven die borden of andere objecten willen plaatsen in openbare ruimten moeten hiervoor een vergunning vragen en betalen. Foto: OLB

KRALENDIJK- Hoewel voor het gebruik van openbare ruimten door bedrijven, voor onder meer reclameborden, gebruik van een stoep voor een terras of andere zaken officieel altijd al moest worden betaald, gaat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) binnenkort serieus werk maken van de heffing en de inning van de zogenaamde precario rechten.

Onder het zogenaamde uitvoeringsakkoord 2025 van de Directie Toezicht en Handhaving gaan de Directie Ruimte en Ontwikkeling (DRO), Juridische Algemene Zaken en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) samen werken aan handhaving.

Op basis van wettelijke bepalingen mogen objecten zoals stoelen, tafels, reclameborden, plantenbakken, rotsblokken en dergelijke zonder specifieke goedkeuring niet op de stoep of in de berm worden geplaatst. Dat heeft niet alleen te maken met de behoefte van het OLB om geld te vangen voor gebruik van openbare ruimte, maar ook met de veiligheid. Daarnaast geeft het OLB aan dat er sprake moet zijn van een gelijke behandelingen van alle bedrijven.

Handhaven

Het OLB laat in een persbericht op maandag wegen vanaf februari te gaan handhaven. Tot die tijd worden overtreders in de gelegenheid gesteld objecten te verwijderen, dan wel te zorgen voor de benodigde vergunningen. Mochten overtreders daar geen gehoor aan geven, dan dreigen boetes of verwijdering van de overheid van zaken die zonder vergunning op publieke gronden zijn neergezet of opgehangen.