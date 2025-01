Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Einde regenseizoen nadert Redactie 27-01-2025 - 1 minuten leestijd

Het einde van het regenseizoen nadert.

KRALENDIJK – Het weer op Bonaire blijft deze week over het algemeen stabiel. De verwachting is grotendeels opklaringen met af en toe gedeeltelijk bewolkte luchten. Tijdens de nacht en vroege ochtenduren is er kans op een kortdurende, lokale bui. Vooral op dinsdag, donderdag en vrijdag is de kans iets groter op één of twee lokale buitjes.

Het regenseizoen op Bonaire loopt doorgaans van oktober tot en met januari. Met het stabielere weer dat deze week wordt verwacht, zou dit mogelijk het begin kunnen markeren van het einde van het regenseizoen.

De belangrijkste weersfactor deze week is de wind, die matig tot sterk uit het oosten zal waaien, vooral op dinsdag, donderdag en vrijdag. Door de wind zullen de golven hoger zijn, met een verwachte hoogte tussen de 1,5 en 1,9 meter.

De maximumtemperaturen zullen rond de 31°C liggen, wat overeenkomt met 88°F, terwijl de minimumtemperaturen rond de 26°C (79°F) zullen blijven. Het lijkt dus een aangename week te worden met een mix van zon, af en toe een bui en een frisse bries.

Bron: Caribbean Weather Center