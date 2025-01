Luchtvaart & Reizen Bonaire presenteert zich op Vakantie Expo 2025 in Antwerpen Redactie 27-01-2025 - 1 minuten leestijd

De stand van Bonaire werd bemand door Annette Emerenciana van TCB, Bonairiaanse student en ambassadeur Jaedan Crestian, en Sander Winterberg, General Manager van Grand Windsock Bonaire. Foto - TCB

KRALENDIJK – Bonaire heeft haar toeristische aanbod gepresenteerd tijdens de Vakantie Expo 2025 in Antwerpen, een van de belangrijkste reisbeurzen in België. Van 24 tot en met 26 januari heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB) samen met Grand Windsock Bonaire het eiland gepromoot aan een publiek van ongeveer 20.000 bezoekers.

De stand van Bonaire werd bemand door Annette Emerenciana van Tourism Corporation Bonaire (TCB), Bonairiaanse student en ambassadeur Jaedan Crestian, en Sander Winterberg, General Manager van Grand Windsock Bonaire. Bezoekers kregen een indruk van de unieke sfeer van het eiland, met proeverijen van de lokale Cadushy-likeur en informatie over het toeristische aanbod. Grand Windsock Bonaire presenteerde daarnaast haar nieuwe strandclub en speciale vakantiepakketten.

De deelname aan de Vakantie Expo is onderdeel van TCB’s strategie om Bonaire meer bekendheid te geven op de Europese markt, waaronder in België. Tijdens de beurs vonden gesprekken plaats met touroperators om Bonaire op te nemen in hun reisaanbod.