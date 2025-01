Nieuws van Bonaire Z Air ontvangt eerste straalvliegtuig Redactie 26-01-2025 - 2 minuten leestijd

Foto’s: ABC Online Media

WILLEMSTAD/KRALENDIJK – Op zaterdagmiddag, kort na 15.00 uur, landde het eerste straalvliegtuig van Z Air, een Embraer Regional Jet van het type 140, op de landingsbaan van Curaçao International Airport.

Een grote groep medewerkers van Z Air was aanwezig op het platform om het nieuwe vliegtuig, dat een capaciteit van 44 stoelen, te verwelkomen. Het vliegtuig betekent een belangrijke stap voor Z Air, omdat de Embraer-vliegtuigen 44 passagiers kunnen vervoeren. Hiermee wordt de Embraer het grootste vliegtuig in de vloot van Z Air. Ook belangrijk is het feit dat het vliegtuig Z Air in staat verder weg gelegen bestemmingen te bereiken.

In eerste instantie zal het vliegtuig worden ingezet voor vluchten naar Medellín en Sint-Maarten. Op een later tijdstip zullen er nog andere nieuwe bestemmingen worden toegevoegd. Binnenkort zal een tweede exemplaar van het vliegtuig eveneens naar Curaçao worden overgevlogen.

Tevredenheid

René Winkel, directeur van Z Air, toont zich zeer tevreden met de aankomst van het eerste vliegtuig. Volgens Winkel is de afgelopen maanden achter de schermen al veel werk verricht voor de ingebruikname van het nieuwe vliegtuigtype.

Ondertussen heeft een eerste groep piloten al hun training op voor het type vliegtuig afgerond.