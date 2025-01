Natuur Schoonmaakactie bij Sorobon door rangers van Stinapa Hans Hofstra 26-01-2025 - 1 minuten leestijd

Stinapa heeft het gedeelte waar de vuilnisbakken normaal staan bij Lac Cai opgeruimd.

KRALENDIJK – Rangers van Stinapa hebben afgelopen week een opruimactie gedaan bij de vuilnisbakken van Sorobon. Afgelopen woensdag organiseerden zij een schoonmaakactie bij Sorobon Beach, zodat bezoekers kunnen genieten van een schone en mooie omgeving.

Met het Lac Pa Semper-project heeft STINAPA nu dagelijks twee rangers gestationeerd bij Lac Bay. Deze extra inzet zorgt ervoor dat dit belangrijke natuurgebied goed onderhouden en beschermd blijft.

Of het probleem daarmee is opgelost, is de vraag. Vaak blijken de vuilnisbakken bij Sorobon te vol te zitten. Vooral in de weekenden puilen de bakken vaak uit. Selibon is verantwoordelijk voor het ophalen van het afval bij het natuurgebied.

“Dank aan onze rangers voor hun harde werk en toewijding aan Bonaire,” aldus Stinapa. Maar natuurbehoud is iets waar iedereen volgens de organisatie aan kan bijdragen. Zij vragen daarom hulp door afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien of het mee naar huis te nemen.