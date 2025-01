Interview Douane stopt inbeslagname van Cadushy flessen uit Bonaire Hans Hofstra 26-01-2025 - 2 minuten leestijd

Volgens eigenaar Eric Gietman worden flessen cadushy niet meer ingenomen.

Rincon – De Cadushy Distilleerderij op Bonaire, beroemd om zijn unieke likeuren, heeft eindelijk goed nieuws ontvangen. Na een juridische strijd heeft de Nederlandse douane besloten te stoppen met het in beslag nemen van de flessen van de distilleerderij. Eigenaar Eric Gietman deelt zijn opluchting en hoop op een definitieve oplossing.

“Naar aanleiding van een kort geding, waarbij de Nederlandse staat had besloten dat flessen met Cadushy likeur niet naar Nederland geïmporteerd mochten worden, zijn we opnieuw in gesprek gegaan met de douane. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat ze stoppen met het innemen van de flessen.”

De problemen ontstonden door Europese regelgeving. “In Europa zijn de regels strenger dan in de rest van de wereld”, legt Gietman uit. “Ze zagen de cactus, die we gebruiken voor de smaak, als een beschermd product. Flessen mochten dus niet geïmporteerd worden.”

De Cadushy distilleerderij heeft de douane inzage gegeven in het productieproces om te laten zien dat de cactus zelf niet in de fles zit, maar slechts de smaak. “Op deze manier is het geen probleem,” aldus Gietman.

Hoewel de douane heeft aangegeven te stoppen met het innemen van de flessen, is de juridische strijd nog niet helemaal voorbij. “We zijn nog met elkaar in gesprek en hopen tot een compromis te komen,” zegt Gietman. “Ik heb er vertrouwen in dat we tot een oplossing kunnen komen en doorgaan met wat we al deden.”

De distilleerderij werkt momenteel aan het vastleggen van de gemaakte afspraken met de douane en hoopt dat er snel een definitieve oplossing komt. Tot die tijd kunnen bezoekers van Bonaire hun likeur zonder zorgen mee naar huis nemen.