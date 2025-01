Evenementen Wereld Wetlands Dag op het Wilhelminaplein Redactie 25-01-2025 - 1 minuten leestijd

Archieffoto WWD 2024 - Mangrove Maniacs

KRALENDIJK – Op zondag 2 februari 2025 vindt de vierde editie van het Wereld Wetland-evenement plaats. Tussen 18.00 en 21.00 uur is iedereen welkom op Plasa Wilhelmina om samen de wetlands van Bonaire te vieren. De toegang is gratis, en er is voor jong en oud van alles te beleven.

Tijdens het evenement kun je bij informatieve stands meer leren over de unieke natuur en cultuur van Bonaire. Voor kinderen zijn er speciale activiteiten, zoals verhalen en tekenopdrachten over Bonaire’s wetlands, georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek. De mooiste tekeningen worden zelfs gepubliceerd. Ook kun je meedoen aan een interactieve quiz waarin je kennis over wetlands wordt getest. Hiermee maak je kans op leuke prijzen, zoals snorkeltochten, kajaktrips of landzeil vouchers. Daarnaast kun je genieten van gratis hapjes en luisteren naar lokale muziek en optredens.

Wetlands spelen een cruciale rol voor Bonaire. Ze ondersteunen biodiversiteit, helpen bij het bestrijden van klimaatverandering en zijn van groot belang voor het eiland. Dit evenement laat zien hoe belangrijk het is om deze waardevolle gebieden te beschermen en biedt een mooie gelegenheid om hier meer over te leren.