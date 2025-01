Vacatures Bonaire Vacature Meewerkend Coördinator Facilitaire Dienst Melanie Zandwijk 25 januari 2025

Stichting Krusada is een zorgorganisatie die intensieve begeleiding en ondersteuning biedt aan kwetsbare groepen. Dit omvat personen met een verslaving, een justitieel verleden, een lichamelijke of geestelijke beperking, of mensen die zich in een crisissituatie bevinden. De doelgroep kampt vaak met complexe problematiek en heeft gespecialiseerde hulp nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Het zorgaanbod combineert individuele begeleiding, groepsactiviteiten en praktische ondersteuning. De focus ligt op het herstellen van basisstructuren zoals dagbesteding, sociale vaardigheden en het doorbreken van destructieve patronen. De benadering is mensgericht en gericht op langdurige gedragsverandering en veerkrachtversterking.

Vacature: Meewerkend Coördinator Facilitaire Dienst

De coördinator is verantwoordelijk voor het operationeel leidinggeven en meewerken binnen de facilitaire dienst. Dit omvat het plannen en uitvoeren van facilitaire werkzaamheden, het bewaken van de kwaliteit van processen en het afstemmen van ondersteuning op de zorgafdelingen. Veiligheid, hygiëne en efficiëntie staan centraal, evenals goed onderhoud van gebouwen en installaties. De coördinator rapporteert aan de afdeling Beleid en Kwaliteit en werkt nauw samen met andere afdelingen.

Functie-eisen

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Uitvoeren van herstel- en projectmatige werkzaamheden

Leidinggeven en teamontwikkeling

Kwaliteitsbewaking en procesverbetering

Budgetbeheer en rapportage

Samenwerking met externe partners

Vereiste kennis en ervaring:

MBO niveau 4 diploma in facilitair management, gebouwbeheer of een vergelijkbare richting

Grondige kennis van gebouwbeheer, technische systemen en facilitaire processen

Leidinggevende ervaring binnen een facilitaire of technische dienst

Ervaring met onderhouds- en beheersystemen zoals FMIS

Basiskennis van Excel en rapportagetools

Wat bieden wij?

Inschaling in functieschaal 40: $2.544 – $3.267 bruto per maand (bij 40 uur per week)

Vakantiegeld, 13e maand en pensioenregeling

176 vakantie-uren per jaar (fulltime)

Tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband

Vitaliteitsbudget en ruime opleidingsmogelijkheden

Reageren

Kandidaten uit de BES-eilanden, Curaçao, Aruba en Nederland kunnen hun motivatiebrief, CV, diploma’s en referenties sturen naar: [email protected]

Meer informatie

Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Lue-Sharon Elizabeth, Medewerker Kwaliteit & Beleid, via telefoonnummer + (00599) 701-8064.