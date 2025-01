Sport & Vrije tijd Kitesurfers maken zich klaar voor de strijd om King & Queen of Atlantis Hans Hofstra 25-01-2025 - 1 minuten leestijd

Een geslaagd kitesurf evenement op Bonaire.

KRALENDIJK – Het populaire kiteboard-evenement King & Queen of Atlantis wordt binnenkort weer georganiseerd. Kiters zullen zich in het weekend van 1 en 2 februari verzamelen om uit te maken wie de nieuwe koning en koningin van Atlantis zullen worden. De exacte datum wordt echter nog niet bevestigd, aangezien de organisatie wacht op de weersomstandigheden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de competitie dit weekend zou plaatsvinden, maar door de verwachte lage windsterkte werd besloten het evenement uit te stellen. De organisatie wil ervoor zorgen dat er voldoende wind is voor de spectaculaire kitesurfwedstrijden, zodat deelnemers hun beste prestaties kunnen leveren.

In 2024 trok het evenement veel belangstelling van zowel kitesurfers als van nieuwsgierige toeschouwers. Het was niet alleen een sportieve aangelegenheid, maar ook een sociale gebeurtenis die veel mensen aantrok, zelfs degenen die verder weg staan van de sport. Het evenement biedt dan ook niet alleen spannende wedstrijden, maar is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt voor de lokale bevolking en toeristen die een hart hebben voor de sport.