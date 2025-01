Vacatures Bonaire Vacature ICT Servicedesk Medewerker Melanie Zandwijk 24 januari 2025

nxt ICT is op zoek naar een ICT Servicedesk Medewerker Parttime of Fulltime

Ben jij een ervaren ICT-professional met een passie voor technologie? Heb je een proactieve instelling, denk je graag vooruit, en ben je sterk in plannen en organiseren? Zoek je een uitdagende functie waarin jouw expertise volledig tot zijn recht komt? Dan zijn wij bij nxt ICT op zoek naar jou!



nxt ICT

nxt ICT, gevestigd op het Caribische eiland Bonaire, is een dynamisch en snelgroeiend ICT-bedrijf. We zijn gespecialiseerd in ondersteuning en beheer voor klanten binnen de gezondheidszorg. Met onze sterke focus op service, kwaliteit en communicatie, bieden we onze klanten een betrouwbare partner in het beheren van hun ICT-infrastructuur. Ons team werkt in een positieve en professionele omgeving, waar samenwerking centraal staat. Zie ook www.nxtict.com.

Functieomschrijving ICT Servicedesk Medewerker:

In deze rol ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Je behandelt supportaanvragen via telefoon, e-mail en ons ticketsysteem. Je analyseert problemen, lost deze zelfstandig op of schakelt, indien nodig, collega-specialisten in. Daarbij houd je klanten nauwgezet op de hoogte van de voortgang en prioriteiten. Daarnaast werk je soms op locatie bij klanten om complexe issues op te lossen.

Je speelt een actieve rol in het verbeteren van onze serviceprocessen en denkt mee over innovatieve oplossingen. Dankzij jouw vooruitziende blik en probleemoplossend vermogen, draag je bij aan het versterken van onze dienstverlening.



Je bent iemand die uitdaging zoekt in ICT, zelfstandig werkt en verantwoordelijkheid neemt. Met jouw proactieve houding denk je altijd een stap vooruit. Je weet prioriteiten te stellen, kunt snel schakelen, en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Bovendien ben je een echte teamspeler en werk je graag samen aan het verbeteren van onze processen.



Wij bieden je een positie in een goed georganiseerd en financieel stabiel bedrijf. Naast een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, krijg je bij ons de kans om jezelf verder te ontwikkelen door middel van opleidingen, cursussen en samenwerking met gespecialiseerde collega’s. Daarnaast bieden wij 25 vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband en een pensioenregeling.



Bovendien kun je tijdens werkuren gebruik maken van een auto van de zaak en krijg je een mobiele telefoon en laptop ter beschikking voor zakelijk gebruik.

Wij vragen:

Een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in de richting van IT;

Ervaring met Powershell, Sharepoint, Teams, Intune en Microsoft 365;

Minimaal 3 jaar praktijkervaring in een vergelijkbare rol of als Systeembeheerder;

Grondige basiskennis van systeembeheer, netwerken en servertechnologieën;

Enthousiaste, proactieve instelling;

Sterk probleemoplossend vermogen en leergierigheid;

Groot verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid;

Uitstekende communicatieve vaardigheden en teamwerkcapaciteiten;

Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Goede beheersing van het Papiamentu (mondeling) is een pré.

Ben jij enthousiast geworden van deze vacature? Stuur dan je CV en motivatie naar [email protected], t.a.v. mevrouw Sabrina Bielars.

De functie is zowel parttime als fulltime in te vullen met een minimaal aantal uren van 20 uur per week.



We ontvangen jouw sollicitatie graag vóór 10 februari 2025. Wij kijken uit naar jouw reactie!