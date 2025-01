Sport & Vrije tijd Taty Frans kondigt aan: “Ik ga door met windsurfen in 2025” Hans Hofstra 24-01-2025 - 3 minuten leestijd

Taty Frans blijft ook in 2025 professioneel windsurfer. Foto: John Carter

KRALENDIJK – De Bonairiaanse windsurflegende Taty Frans heeft aangekondigd dat hij in 2025 nog een jaar zal blijven doorgaan met zijn professionele carrière. Dit nieuws volgt nadat hij eind 2024 had aangegeven dat hij misschien klaar was om afscheid te nemen van de sport. Echter, door de steun en aanmoediging van zijn fans, heeft hij besloten zijn plannen te heroverwegen. Frans, vorig jaar vijfde op het onderdeel slalom fin, zal komend jaar gaan proberen om een medaille op het Wereldkampioenschap mee te nemen naar Bonaire.

“Vóór het einde van 2024 zei ik: ‘Dit is het, ik denk dat ik genoeg heb gedaan voor mezelf en voor de sport.’ Maar ineens vroeg iemand mij: ‘Waarom wil je stoppen?'”, vertelt Frans op zijn eigen instgram account. “Ik vroeg deze persoon: ‘Geef me een reden waarom ik door zou moeten gaan?’ Toen kreeg ik het antwoord dat mijn aanwezigheid, mijn legacy, en de impact die ik op de sport heb gehad, niet zomaar vergeten mogen worden.”

Taty Frans is een van de bekendste figuren in de wereld van windsurfen. Zijn naam is niet alleen beroemd binnen de sport, maar ook daarbuiten, dankzij zijn stralende persoonlijkheid en de onmiskenbare manier waarop hij zich onderscheidt van de vaak meer ingetogen Europese concurrenten. “Wat ik heb bereikt is door hard werken en door veel op te geven, maar het is vooral de energie van mijn fans die mij drijft”, aldus Frans. “Als ik plotseling zou stoppen, zou dat niet alleen voor mijzelf een teleurstelling zijn, maar ook voor al die mensen die mij door de jaren heen hebben gesteund.”

Frans, die zich zowel in freestyle als slalom heeft bewezen, is al jaren een inspiratie voor jongere generaties windsurfers, vooral op Bonaire. Hij erkent dat zijn carrière meer is dan alleen de sport zelf: “Ik heb altijd geprobeerd om een positieve invloed te hebben, zowel in als uit het water. Windsurfen is voor mij meer dan een beroep, het is een levensstijl, en ik wil mijn legacy op een waardige manier afsluiten.”

Zijn beslissing om in 2025 door te gaan met windsurfen komt, zal door velen als positief worden beantwoord. “Dit laatste seizoen zal niet alleen voor mij speciaal zijn, maar voor iedereen die samen met mij deze reis heeft gemaakt. Ik ga mijn best doen om te laten zien dat ik nog steeds op het hoogste niveau kan presteren”, zegt Frans. “Het wordt een jaar waarin ik alles geef.”

Met zijn besluit om in 2025 door te gaan, hoopt Frans niet alleen zijn eigen legacy verder uit te bouwen, maar ook de volgende generatie windsurfers te inspireren om hetzelfde te doen. “Ik wil een verschil maken, niet alleen voor mezelf, maar voor de sport en voor de toekomst van windsurfen”, besluit hij. Taty Frans besluit zijn boodschap met een knipoog: “Dus ja, er komt nog een jaar van race fin slalom! Ik ben er klaar voor.”