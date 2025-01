Evenementen Nieuwe Beach clean up op Bonaire: “Laten we het verschil maken” Hans Hofstra 24-01-2025 - 3 minuten leestijd

Er is steeds meer animo op Bonaire om stranden gezamenlijk schoon te maken.

KRALENDIJK – Op zaterdag 25 januari wordt er opnieuw een Beach clean up georganiseerd aan de westkant van de oude garnalen fabriek op Bonaire. Van 09:30 tot 10:30 uur kunnen vrijwilligers helpen om het strand schoon te maken van zwerfafval. Martijn Bos, een van de organisatoren, deelt zijn motivatie achter de actie.

“Op 27 december, derde kerstdag, hebben maar liefst 80 vrijwilligers, waaronder veel kinderen, meegeholpen om Bonaire schoon te houden. Het was een geweldige opkomst,” zegt Bos. “We realiseren ons echter dat dit slechts een druppel op de gloeiende plaat is en dat het probleem niet van de ene op de andere dag opgelost zal zijn.”

De actie is niet alleen bedoeld om het eiland schoon te houden, maar ook om bewustwording te creëren bij zowel inwoners als bezoekers van Bonaire. “Door deze schoonmaakacties te delen op sociale media hopen we dat het nieuws uiteindelijk de overheid bereikt en ook de oorzaak van het afval, zoals die vanuit Venezuela en Colombia komt, onder de aandacht komt,” aldus Bos.

In december werden er door door vrijwilligers veel afval van de stranden verwijderd.

Volgens de organisatie is het belangrijk om niet alleen afval op te ruimen, maar ook preventieve maatregelen te nemen. “Als we als land en industrie beter gaan ‘re-usen, re-cyclen en re-ducen’, kunnen we echt een verschil maken. Het voorkomen dat afval, vooral plastic, in de rivieren of direct in de oceanen belandt, is essentieel,” benadrukt Bos.

De organisatoren zijn dan ook enorm dankbaar voor de inzet van iedereen die helpt en hopen op nog meer betrokkenheid van de gemeenschap. “We hopen dat scholen, bedrijven en nog meer inwoners dit verhaal verspreiden en waar mogelijk mee helpen. Het is belangrijk dat we samen werken om Bonaire schoon en duurzaam te houden.”

De Beach clean up op zaterdag 25 januari biedt dus niet alleen de kans om direct iets te doen voor het milieu, maar ook om bij te dragen aan een bredere bewustwording van de wereldwijde plasticproblematiek. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten en een handje te helpen.

Bij de laatste Beach cleanup in december 2024 werden afvalzakken klaargezet voor ophaling door Selibon. Volgens de organisatie is hierover vooraf contact opgenomen met het afvalverwerkingsbedrijf. Desondanks werden de zakken niet opgehaald. Selibon heeft in een verklaring bevestigd dat er een samenwerking bestaat met de cleanup-organisatie, maar dat onderzocht moet worden waarom het afval deze keer niet is opgehaald.