Economie CBS: Prijzen op Bonaire blijven stijgen, maar minder hard dan vorig kwartaal Redactie 24-01-2025 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het leven op Bonaire is in het laatste kwartaal van 2024 minder hard in prijs gestegen dan in de voorgaande periode. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de inflatie op Bonaire 1,8 procent, een daling ten opzichte van de 2,5 procent in het derde kwartaal.

De prijsontwikkeling op Bonaire blijft daarmee gunstiger dan op de andere BES-eilanden. Sint-Eustatius zag een lichte stijging in de inflatie van 3,2 naar 3,4 procent, terwijl op Saba de prijzen met 2,7 procent stegen ten opzichte van een jaar eerder – een toename vergeleken met de 1,9 procent uit het vorige kwartaal.

Het CBS baseert deze cijfers op de consumentenprijsindex van Caribisch Nederland, die de prijsontwikkeling meet van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen.

Prijzen op Bonaire 0,5 procent lager ten opzichte van vorig kwartaal

De prijzen op Bonaire zijn in het vierde kwartaal met 0,5 procent gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Deze daling is mede veroorzaakt door de kosten van vervoer; vliegtickets werden 8,5 procent goedkoper en de prijs van benzine daalde met 6,1 procent vergeleken met het derde kwartaal. Ook kleding en schoeisel werd goedkoper, de prijzen daalden met 1,9 procent. Daarentegen stegen de prijzen van gezondheidsproducten met 1,8 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Prijzen op Sint-Eustatius 0,1 procent hoger dan vorig kwartaal

Op Sint-Eustatius stegen de consumentenprijzen in het vierde kwartaal van 2024 met 0,1 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Voedingsmiddelen werden 1,7 procent duurder. Bij de voedingsmiddelen stegen de verse groenten en het vers fruit in prijs. De prijzen van benzine en diesel bleven in het vierde kwartaal stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van 2024.

De prijsstijging dit kwartaal werd afgeremd door verschillende productgroepen. Zo daalden de vliegtickets in prijs met 3,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Kleding en schoeisel werd dit kwartaal 1,1 procent goedkoper.

Prijzen op Saba stegen met 0,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal

Op Saba stegen de prijzen in het vierde kwartaal van 2024 met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Prijzen van voedingsmiddelen en dranken stegen met 3,0 procent in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal. Ook hier stegen de verse groenten en het vers fruit in prijs.

Daarentegen daalden de prijzen van autobrandstoffen, gezondheidsproducten en toiletartikelen in het vierde kwartaal van 2024. Zo is de prijs van benzine met 5,2 procent gedaald vergeleken met het kwartaal ervoor.

Gemiddelde prijsontwikkeling 2024

In 2024 lag het gemiddelde prijspeil op Bonaire 2,6 procent hoger dan in 2023. Op Sint-Eustatius lagen de prijzen 2,2 procent hoger dan in 2023 en op Saba 2,1 procent hoger. Dit heeft op alle eilanden te maken met hogere prijzen voor voedingsmiddelen, vervoer en horeca. Op Bonaire werden bovendien producten en diensten op het gebied van gezondheid duurder. Op Sint-Eustatius stegen de prijzen voor huisvesting, water en energie. Op Saba stegen de prijzen van onderwijs.