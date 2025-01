Luchtvaart & Reizen Bonaire zet zichzelf op de kaart tijdens prestigieus reisevenement in New York Redactie 24-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto - TCB

KRALENDIJK – Bonaire heeft zich deze week prominent gepresenteerd op de internationale reismarkt tijdens Travmedia’s International Media Marketplace (IMM) 2025 in New York City. Het evenement, dat jaarlijks toonaangevende journalisten, redacteuren, influencers en mediaplatforms samenbrengt met vertegenwoordigers uit de reisindustrie, bood Bonaire een unieke kans om het eiland op de radar van de internationale media te plaatsen.

Tourism Corporation Bonaire (TCB) werkte samen met haar public relations bureau Diamond PR om het eiland onder de aandacht te brengen. Tijdens het evenement op 23 januari voerde TCB meer dan twintig één-op-één-gesprekken met gerenommeerde mediapartners zoals USA Today 10Best, Lonely Planet, Travel + Leisure, BBC Travel en Forbes.

“Deelname aan IMM biedt ons de mogelijkheid om Bonaire persoonlijk en authentiek te presenteren aan de internationale pers,” zegt een woordvoerder van TCB. “Door de unieke aspecten van ons eiland te belichten, bouwen we aan langdurige connecties en vergroten we onze zichtbaarheid in de wereldwijde reismarkt.”

Naast IMM kijkt Bonaire ook vooruit naar een andere belangrijke promotieactiviteit: dit weekend zal het eiland vertegenwoordigd worden op de Travel & Adventure Show in New York. Met zes partners uit de toerismesector zal Bonaire aanwezig zijn in het Jacob K. Javits Convention Center, waar op 25 en 26 januari duizenden bezoekers worden verwacht.

Met deze strategische deelname aan prominente evenementen benadrukt Bonaire zijn ambitie om een geliefde reisbestemming te blijven voor reizigers wereldwijd.