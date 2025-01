Vacatures Bonaire Vacature Receptionist(e)/administratief medewerker Melanie Zandwijk 23 januari 2025

Wij zijn op zoek naar een Receptionist(e)/administratief medewerker die zelfstandig kan werken, maar ook goed kan aansturen en samenwerken.

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het verwelkomen van bezoekers, beantwoorden van telefoongesprekken, beheren van afspraken en het verstrekken van algemene informatie aan klanten. Andere taken kunnen zijn het verwerken van inkomende en uitgaande e-mail, beheren van de receptieruimte, en assisteren bij administratieve taken. Je bent professioneel, nauwkeurig, beleefd en efficiënt in het omgaan met klanten en collega’s.

Het betreft een fulltimefunctie.

Wij bieden een afwisselende functie in een gezellig team van medewerkers. Er is altijd ruimte voor overleg en leren (van elkaar) is belangrijk voor ons.

Functie eisen

Recente en relevante werkervaring van tenminste 3 jaar;

Een afgeronde MBO/HBO opleiding;

Goede kennis van MS Office en in het bijzonder digitaal vaardig;

Uitstekende communicatieve vaardigheden;

Beheersing van het Nederlands, Papiaments, Engels en Spaans;

Stressbestendigheid, integriteit en verantwoordelijkheid;

Nauwkeurigheid en streven naar kwaliteit van dienstverlening.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn een allround notariskantoor op het zonnige Bonaire, waar het leveren van service en kwaliteit voorop staat. Heb je interesse? Stuur voor 5 februari 2025 een mail met CV naar: [email protected].