Politie & Justitie Twee mannen aangehouden na diefstal van pick-up en woninginbraak Redactie 23-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Zaterdag 18 januari werd een witte Nissan Navara-pick-up gestolen vanaf het erf van een woning aan de Kaya Mandolin. De eigenaar, die zich in het buitenland bevond, zag via camerabeelden hoe twee onbekende mannen het voertuig meenamen, samen met emmers dakverf die in de achterbak lagen.

Bij aankomst bij de woning ontdekte de politie dat er ook was ingebroken. De woning was volledig doorzocht door de verdachten. Beide mannen werden herkend op de camerabeelden.

Later die dag werden de verdachten aangehouden. De eerste, een 47-jarige man, werd rond 13:30 uur opgepakt aan de Kaya Macario (Cai) Sint Jago. De tweede verdachte, een 36-jarige man, werd rond 20:10 uur gearresteerd bij een snackbar aan de Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia. De gestolen pick-up werd bij de snackbar teruggevonden en in beslag genomen.

Inbraak woning Playa Lechi

Op donderdag 16 januari werd aangifte gedaan van een woninginbraak aan de Kaya Playa Lechi. De inbraak vond plaats tussen woensdagavond 15 januari rond 18:00 uur en donderdagochtend 16 januari rond 08:00 uur. Onbekenden vernielden de achterdeur van de woning en namen een televisie uit de woonkamer mee.

De politie doet onderzoek naar beide zaken.