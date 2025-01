Bonaire Stan van Nunen wint WordFun-campagne van Fun Miles Redactie 23-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Stan van Nunen is de winnaar van een nieuwe auto in de WordFun-campagne van Fun Miles. Op woensdagmiddag vond de prijsuitreiking plaats bij het ENNIA-kantoor, waar alle winnaars hun prijzen in ontvangst namen.

De hoofdprijs ging naar Van Nunen, die een gloednieuwe Toyota Raize van Garage Cordia won.

Enthousiasme

Fun Miles bedankte alle partners opnieuw voor hun deelname aan de Fun Miles campagne, waar ook dit jaar weer veel boodschappers op het eiland aan hebben meegedaan.