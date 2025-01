Politie & Justitie Openbaar Ministerie Bonaire roept op tot gebruik anonieme tiplijn om vuurwapenprobleem te bestrijden Hans Hofstra 23-01-2025 - 3 minuten leestijd

De rechtbank van bonaire.

KRALENDIJK – Hoofdofficier Walter Kupers van het Openbaar Ministerie (OM) BES heeft tijdens een informele persbijeenkomst zijn inzichten gedeeld over het afgelopen jaar en de uitdagingen voor de toekomst. 2024 werd door Kupers geprezen als een positief jaar voor het OM, mede dankzij de versterkte capaciteit en het aanpakken van achterstanden.

“We hebben als OM een goed jaar gehad,” aldus Kupers. “We waren op sterkte en hebben veel zaken kunnen afhandelen.” Ondanks de positieve resultaten, wees de hoofdofficier ook op een zorgwekkende ontwikkeling: “Er is een toename van schietincidenten waarbij vuurwapens een rol spelen. Dit is besproken binnen de Driehoek, wat heeft geleid tot de aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden.” De Driehoek bestaat uit de korpschef van de KPCN, de hoofdofficier en de gezaghebber.

Tiplijn als instrument tegen vuurwapenprobleem

De toename van schietincidenten in 2024 op Bonaire, met name onder jongeren, heeft volgens Kupers de urgentie vergroot om actie te ondernemen. “Het is zorgwekkend dat steeds meer jongeren zich tot vuurwapens wenden,” zei Kupers. Echter, hij waarschuwde dat het opleggen van straffen alleen niet de oplossing zal bieden. “Het is niet vanzelfsprekend dat strenge straffen het gewenste effect zullen hebben en bijvoorbeeld andere mensen te waarschuwen,” aldus de hoofdofficier.

Kupers benadrukte het belang van sociale netwerken bij het voorkomen van geweld onder jongeren. “Ik doe een oproep aan ouders, tantes, buren: kijk mee en voorkom dat jonge mensen de verkeerde kant op gaan,” zei hij. “Daarnaast heb ik er sinds mijn aantreden een aantal jaren geleden er voor gezorgd dat de anonieme tiplijn echt anoniem is. Het is van groot belang dat mensen zich veilig voelen om informatie te delen.”

De hoofdofficier deed een oproep aan de gemeenschap om informatie door te geven over vuurwapenbezit, liefst via de anonieme tiplijn. “Als je weet dat iemand in je omgeving een vuurwapen heeft, meld dit dan. Vuurwapens zijn verboden en het bezit ervan leidt vaak tot gevaarlijke situaties,” benadrukte Kupers.

Complexiteit van oorzaken

De oorzaak van de schietincidenten blijkt complex. Kupers gaf aan dat de oorzaken vaak uiteenlopen, waardoor het moeilijk is om een duidelijk patroon te herkennen. Hij sprak ook over de relatie tussen armoede en criminaliteit, maar waarschuwde dat het te simplistisch is om armoede als de enige oorzaak van misdrijven te zien. “Armoede speelt een rol op Bonaire, maar het is belangrijk om te erkennen dat criminaliteit door meerdere factoren wordt beïnvloed,” zei Kupers.

Hij sloot af met een oproep aan de gemeenschap om actief bij te dragen aan de veiligheid door informatie over vuurwapens te delen, zodat samen gewerkt kan worden aan een veiliger Bonaire. “Bewoners op Bonaire kunnen echt een verschil maken, maar dan moeten ze wel bereid zijn om informatie te delen,” zei Kupers.