Gezondheidszorg Nieuwe beschermingscode helpt bij huiselijk geweld Redactie 23-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Sinds 1 januari 2025 is de Beschermingscode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) van kracht in Caribisch Nederland. Deze code helpt zowel professionals als burgers bij het herkennen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De code biedt duidelijke richtlijnen voor professionals, zoals leerkrachten en zorgverleners, om veilige stappen te zetten bij vermoedens van geweld. Ze kunnen altijd overleggen met het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).

Burgers kunnen ook terecht bij lokale adviespunten voor hulp bij het signaleren van geweld of mishandeling. Op Bonaire is het adviespunt Guiami (Sentro Akseso), op St. Eustatius is het onderdeel van de Social Support Units van OLE, en op Saba is het onderdeel van het OLS, waar hulp en advies beschikbaar zijn.

De Beschermingscode versterkt de samenwerking in de regio om een veilige en zorgzame gemeenschap te creëren.