Fonds BJP wil journalistiek ondersteunen op Caribische eilanden 23-01-2025

AMSTERDAM – Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten In Nederland (Fonds BJP) onderzoekt hoe het journalisten in het Caribisch deel van het Koninkrijk beter kan ondersteunen. Hoewel sporadisch aanvragen uit de regio binnenkomen, merkt het Fonds dat de bestaande regelingen niet altijd aansluiten bij de lokale behoeftes. Ook ontbreekt er voldoende naamsbekendheid, aldus een verklaring van het Fonds.

Om dit te veranderen, is een werkreis naar vijf Caribische eilanden gepland. Van 3 tot en met 14 februari bezoeken directeur-bestuurder Joëlle Terburg en programmamaker Wensly Francisco de eilanden Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint-Maarten en Saba. Tijdens deze reis willen zij meer leren over de uitdagingen in de lokale journalistiek en horen welke ondersteuning journalisten en makers nodig hebben. Ook informeren zij over de mogelijkheden die het Fonds BJP biedt, zoals projectfinanciering en ondersteuning in professionele ontwikkeling.

Terburg benadrukt het belang van deze werkreis: “Ik kijk uit naar de gesprekken op de eilanden. Het is waardevol om te horen aan welke journalistieke ideeën en plannen wordt gewerkt, en welke uitdagingen er spelen. We hopen journalisten en makers te inspireren en ons aanbod beter af te stemmen op hun behoeften.”

Tijdens de reis vinden op elk eiland openbare bijeenkomsten plaats waar journalisten, makers en geïnteresseerden welkom zijn. Daarnaast worden afspraken gemaakt met specifieke media en organisaties.

Data en locaties van de bijeenkomsten:

Journalisten die meer informatie willen of de bijeenkomsten willen bijwonen, kunnen contact opnemen met de genoemde contactpersonen. Het Fonds benadrukt dat dit initiatief onderdeel is van een breder onderzoek om de journalistiek op de eilanden duurzaam te ondersteunen.