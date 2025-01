Politie & Justitie Snorkelaar (69) overleden na incident op zee Redactie 22-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een 69-jarige vrouw uit Duitsland is maandagmiddag overleden nadat ze drijvend in zee werd aangetroffen. Het incident vond plaats rond 12.25 uur, toen de centrale meldkamer een melding ontving over een persoon in nood.

Toeristen op een duikboot ontdekten de vrouw en haalden haar uit het water. Ze brachten haar direct naar de kust en startten met reanimatie in afwachting van de hulpdiensten. Ambulancepersoneel nam de reanimatiepogingen bij aankomst over, maar kon niet voorkomen dat de vrouw overleed.

De schouwarts stelde ter plaatse het overlijden vast. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 69-jarige E.K., geboren op 16 augustus 1955 in Duitsland. De politie onderzoekt de omstandigheden rond het incident.

Meer details over de oorzaak van het ongeval zijn op dit moment niet bekend.