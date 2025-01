Politie & Justitie Politie onderzoekt schoten en brand in Nort Saliña Redactie 22-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op zondagmiddag en -avond 19 januari ontving de centrale meldkamer meerdere meldingen over schoten die waren gehoord in de buurt van Nort Saliña en de begraafplaats aan de Kaya Maria C. Hellmund-Boom. Daarnaast werd er melding gemaakt van een brand op het terrein van de begraafplaats. De brandweer heeft de brand geblust.

Ook op maandagavond 21 januari werden opnieuw schoten gehoord in de omgeving van Nort Saliña. Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) onderzoekt de incidenten en roept getuigen op om zich te melden.

Mensen die iets hebben gezien of gehoord, of informatie hebben die kan bijdragen aan het onderzoek, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 715-8000. Anoniem tips kunnen worden doorgegeven via de tiplijn 9310.