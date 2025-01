Natuur Echo organiseert 20ste Lora-telling op Bonaire – Vrijwilligers welkom Redactie 22-01-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Echo organiseert zaterdag 25 januari de jaarlijkse Lora-telling. Lokale vrijwilligers zijn van harte welkom om te helpen bij het tellen van de Geelsschouderamazone (Amazona barbadensis). Dit jaar is bijzonder, omdat het de 20ste keer is dat de telling jaarlijks plaatsvindt en het 35 jaar geleden is dat de Lora-tellingen op Bonaire begonnen.

De Lora-tellingen bestaan al sinds 1980 en worden gedaan om de papegaaienpopulatie van Bonaire te volgen. In het begin werden de tellingen niet elk jaar gedaan, maar sinds 2005 worden ze elk jaar op de laatste zaterdag van januari gehouden.

Vrijwilligers verzamelen zich vroeg in de ochtend op verschillende uitkijkpunten, voordat de zon opkomt. Zodra de papegaaien hun slaapplaatsen verlaten, beginnen de tellingen en gaan door totdat alle vogels zijn vertrokken. De tellingen worden op alle locaties tegelijk uitgevoerd om nauwkeurigheid te garanderen.

Dit jaar werkt Echo voor het eerst samen met de organisatie Provita op Isla Margarita, Venezuela. Dit is belangrijk voor de bescherming van de Geelsschouderamazone, die in verschillende landen dezelfde uitdagingen tegenkomt.

Presentatie en viering

Vanavond, woensdag 22 januari om 18:30 uur, is er een speciale presentatie over de Lora-telling 2025. Deze wordt gegeven bij de ingang van Washington-Slagbaai National Park.

Na de telling van aanstaande zaterdag is iedereen welkom bij de Nos Zjilea Culturele Markt in Magazina di Rei van 10:00 tot 15:00 uur. Dit jaar is het thema “Nos Lora, Nos Orguyo” (Onze Lora, Onze Trots). Er zijn leuke activiteiten voor kinderen, interessante workshops en je leert meer over de rol van de papegaaien in het ecosysteem en de cultuur van Bonaire.

Er is nog tijd om mee te doen als vrijwilliger! Meld je aan via [email protected].