Vacatures Bonaire Vacature Retail Employee Bonaire Melanie Zandwijk 19 januari 2025

De Retail Employee (24 uur part time) is het visitekaartje van de organisatie. Je levert actief een directe bijdrage aan het behalen van de commerciële doelstellingen van de organisatie. De Retail Employee vervult een informerende, adviserende, commerciële en probleemoplossende rol. Middels het opbouwen van een duurzame klantrelatie draagt de Retail Employee bij aan de strategische doelstelling tot het vergroten van de NPS score. Gebruikmakend van je specialistische productkennis en creativiteit doet de Retail Employee de klant een uniek passend aanbod en onderscheidt zich daarin van de concurrent. De Retail Employee weet de klant te verrassen door een meerwaarde te bieden. Je speelt daarbij in op de ontwikkelingen in de branche, en handelt vanuit de omnichannel verkoop strategie.

Hoe maak jij een impact

Er zijn vele mogelijkheden om het verschil te maken:

Je adviseert over- en verkopen van reizen en reis gerelateerde producten;

De Retail Employee ontvangt de klant op professionele wijze en gaat met de klant in gesprek om de wensen te achterhalen en begrijpen met het doel een bij de klant passende reis- en reis gerelateerde producten te verkopen. Hierbij rekening houdend met de verkoopdoelstellingen en overige richtlijnen van TUI;

Ook kan het gaan om vragen, wijzigingen, klachten of een verzoek om aanvullende dienstverlening over een product dat al (veelal online) is gekocht. De Retail Employee betrekt in zijn analyse van de klantwens de gegevens die over de klant beschikbaar zijn, zoals over het eerdere koopgedrag (klantprofiel) en onderhoudt het klantprofiel door de klantwensen in het digitale systeem volgens de procedures van Marketing & Sales (CRM) te verwerken;

De Retail Employee signaleert kansen voor kwaliteitsverbetering, informeert de Shop Manager hierover en benut deze. Levert input het opstellen van activiteiten plannen in het verzorgingsgebied van de winkel;

Je bent in staat adequaat te handelen en weet de juiste belanghebbenden te informeren bij calamiteiten, zowel intern als in het onderhouden van contact met de klant/thuisblijvers.

Wat breng je mee

Er zijn meerdere manieren waarop je een match kan zijn voor deze functie – hier zijn een aantal zaken die wij zoeken:

Je hebt minimaal MBO niveau 4 werk- en denkniveau, aangevuld met kennis van de reisbranche, ANVR voorwaarden en topografische kennis;

Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar relevante werkervaring;

Je beheerst de Nederlandse en Engels taal. Ook het Papiaments is een vereiste;

Je hebt enige kennis van de (ontikkelingen in de) Wet & Regelgeving zoals de Europese privacywet (AvG) en de Wet op de Reis overeenkomst.

Jij en TUI

Werken bij TUI brengt vele voordelen, extra’s en fun met zich mee:

Gratis reisverzekering;

40% personeelskorting op reizen;

IPB-regeling;

Life Long Learning (online/offline).

Bij TUI Dutch Caribbean werken ongeveer 190 medewerkers verdeeld over verschillende eilanden. TUI Dutch Caribbean is onderdeel van TUI Nederland. Op het kantoor te Curaçao zit een Reisbureau, Reisleiding, Customer Services, Facilitaire Zaken, Marketing, Human Resources en Station Management. Dit is tevens het thuisadres voor de Curaçaose crewleden (vliegend personeel op Curaçao gestationeerd).

TUI Nederland is marktleider in de Nederlandse reiswereld. 2.500 Medewerkers verzorgen meer dan 1,5 miljoen vakanties per jaar. Internationaal maakt TUI Nederland deel uit van TUI Travel Group, Europees marktleider. Veel van onze vakantiegangers reizen met de eigen luchtvaartmaatschappij TUI fly.

TUI fly is een activiteit van TUI Airlines Nederland. Een Nederlandse luchtvaartmaatschappij die met moderne toestellen van het type B737 en de hypermoderne Boeings 787 Dreamliner naar veel zon en verre bestemmingen vliegt.

Via deze link kun je solliciteren: https://careers.tuigroup.com/en/job/kralendijk/retail-employee-bonaire/2937/20879673728