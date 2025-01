Onderwijs Voorleesplezier voor de kleintjes tijdens Nationale Voorleesdagen Redactie 19-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Van 25 januari tot en met 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen op Bonaire. Deze speciale week zit vol leuke activiteiten voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Het doel? Laten zien hoe belangrijk voorlezen is en hoe leuk het kan zijn!

De week begint op zaterdag 25 januari met een feestelijk Voorleesontbijt. Tijdens dit ontbijt presenteert schrijfster Mylo Freeman haar boek Hello Baby. Daarna gaan bekende voorlezers, zoals Mylo Freeman, actrice Milushka Birge, verhalenverteller Jeaniro Dorothea en docent Thasjanara Rosario, langs kinderdagverblijven op het eiland. Zij lezen voor aan kinderen van 3 tot 4 jaar.

Naast het voorlezen organiseert Mylo Freeman workshops. Zo zijn er een Barbie-workshop, een Prinses Arabella-workshop en lessen over tekenen en schrijven.

Alle activiteiten zijn gratis, maar er is beperkt plek. Wil je erbij zijn? Dan kun je je binnenkort aanmelden via een QR-code. Deze zal te vinden zijn in de bibliotheek en op de Facebookpagina van de bibliotheek.