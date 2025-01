Nieuws van Bonaire Bonaire vecht voor gelijkheid in internationaal voetbal bij FIFA Hans Hofstra 19-01-2025 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – De voorzitter van de Federashon Futbol Boneriano (FFB), Ludwig Balentin, heeft zijn ongenoegen geuit over de oneerlijke behandeling die Bonaire in 2010 heeft ervaren bij de toelating tot de FIFA. In een exclusief interview sprak Balentin over de discriminatie die Bonaire heeft ondervonden, terwijl Curaçao wel werd toegelaten tot de wereldvoetbalorganisatie

Voor 2010 waren de voetbalbonden van Curaçao en Bonaire samen in een organisatie genaamd NAVU (Nederlands Antilliaanse Voetbal Unie). Een organisatie die in 1958 was opgericht. Na de ontbinding van de Nederlandse Antillen in 2010 en dus ook de NAVU greep Curaçao meteen de kans om zich aan te sluiten bij de FIFA (De wereldwijde voetbal overkoepelene organisatie voor voetbal). Bijzonder genoeg werd Bonaire deze mogelijkheid ontzegd. Het zorgt ervoor dat Bonaire onderdeel is van Nederland en bijvoorbeeld niet zelf mee mag doen aan een Wereldkampioenschap.

Gelijke rechten

Volgens FFB-voorzitter Balentin benadrukt dat deze situatie discriminerend is en tegen de principes van de FIFA ingaat, die juist streven naar gelijke kansen voor alle leden. “Dit is pure discriminatie,” aldus Balentin. “We volgen de zaak. Ook Sint Maarten is bezig met het proces om onafhankelijk te worden.” Hij wijst erop dat Bonaire dezelfde rechten had moeten krijgen als Curaçao, gezien hun gedeelde verleden binnen de Nederlandse Antillen.

CONCACAF

Bonaire is sinds 2023 lid van de CONCACAF. De confederatie van Noord, Centraal Amerika en de Caribische Voetbal Associatie. Hierdoor kan Bonaire meedoen aan regionale- en internationale wedstrijden die door de Associatie worden georganiseerd. Afgelopen jaar handhaafde Bonaire zich in League B van de Nations League. Doordat het WK Voetbal door de FIFA in 2026 wordt gespeeld, wordt er in 2025 geen Nations League door de CONCACAF georganiseerd. Voorzitter Balentin heeft laten weten om wel te kijken om internationale wedstrijden voor het nationale team van Bonaire te organiseren.

Juridische Stappen Balentin heeft aangegeven dat de FFB juridische stappen overweegt om het besluit van de FIFA aan te vechten. “We zullen blijven strijden voor onze rechten en een rechtszaak is een mogelijkheid die we overwegen,” verklaarde hij. De FFB heeft inmiddels een dossier samengesteld met alle benodigde documentatie om hun verzoek tot lidmaatschap te ondersteunen. Het belang van Lidmaatschap Lidmaatschap van de FIFA is cruciaal voor Bonaire om internationale wedstrijden te kunnen spelen en deel te nemen aan wereldwijde competities. Balentin benadrukte dat de FFB vastbesloten is om erkenning te krijgen, zodat Bonaire zich kan ontwikkelen op het internationale voetbalpodium.

Lid van de FIFA

Ondanks de tegenslag in 2010, blijft de FFB hoopvol dat ze uiteindelijk als volwaardig lid van de FIFA erkend zullen worden. Balentin roept de FIFA op om hun beleid te herzien en gelijkheid te waarborgen voor alle voetbalfederaties, ongeacht hun politieke status. De kwestie rondom FIFA-lidmaatschap blijft een belangrijk punt van discussie voor Bonaire, dat vastberaden is om zijn stem te laten horen in de wereld van het internationale voetbal.