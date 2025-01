Algemeen Scheepswrakken onderzoek op Bonaire trekt volle zaal Hans Hofstra 18-01-2025 - 3 minuten leestijd

Archeologen en vrijwilligers doen onderzoek naar scheepswrakken rondom Bonaire.

KRALENDIJK – In een goed bezochte bijeenkomst op vrijdagavond bij Bloozz Resort kwamen zo’n 80 belangstellenden samen om te luisteren naar de bevindingen van ‘The Shipwreck Survey’. Deze organisatie, die voor de tweede keer onderzoek deed naar scheepswrakken rondom Bonaire, wist met hun presentatie de aandacht van het publiek te trekken.

“We zijn echt gefocust op het Caribisch gebied,” zegt Alexandre Hinton die één van de archeologen is die verbonden is aan het project. “We begonnen op St. Eustatius in 2018 en hebben daar tot 2021 gewerkt. Daarna zijn we verder gegaan naar Bonaire en de Turks- en Caicoseilanden. Hoewel we ook educatieve reizen organiseren, zoals naar Egypte en de Malediven, blijft ons hart bij het Caribisch gebied. Dit onderzoek is de tweede keer op Bonaire. Afgelopen juli waren we hier ook.”

Het onderzoek werd uitgevoerd door een groep van twaalf studenten uit verschillende landen. Zij richtten hun aandacht op verschillende locaties, waaronder Spelonk en de Witte Pannen aan de westkant. Een bijzonder focuspunt was de Windjammer, ook wel bekend als de Mairi Bhan. Tijdens de bijeenkomst werden beelden getoond van de mast van het schip, die ondanks de jaren nog in goede staat verkeert.

De Mairi Bhan strandde op 7 december 1912 door een storm en zonk op 25 december van dat jaar. In februari 1913 was er niets meer van het schip zichtbaar. Vandaag de dag ligt het wrak op een diepte van zo’n 45 tot 60 meter. Opmerkelijk was de mededeling van de onderzoekers dat het schip teer vervoerde en dat het nog steeds een beetje teer lekt.

Een patrijspoort (links) en een deel van een compas (rechts) worden aan de belangstellenden getoond.

Uitdagend werk

Hinton legt uit dat de zoektocht naar intacte scheepswrakken in de Caribische wateren uitdagend is vanwege de natuurlijke processen die de sites beïnvloeden. “In een ideale wereld zouden we graag een volledig intact schip vinden met alles erop en eraan,” zegt ze. “Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt, vooral niet in het Caribisch gebied.”

Een van de meest opwindende ontdekkingen tot nu toe was aan de oostkust van Bonaire. “Het is moeilijk om daar te komen vanwege de ruwe omstandigheden, maar het was bijzonder om het wrak te documenteren en een volledig model te creëren,” vertelt Hinton enthousiast.

Verder onderzoek doen

Het Shipwreck Survey werkt nauw samen met lokale overheden en natuurparken om toestemming te krijgen voor hun onderzoek. “We willen alle culturele erfgoederen onder water identificeren, documenteren en dateren,” zegt Hinton. “Daarna informeren we de lokale overheden zodat zij weten waar het erfgoed zich bevindt en hoe ze het kunnen beschermen.”

Met nieuwe projecten gepland in de komende jaren, zoals educatieve trips naar de Malediven en Chuuk lagoon in Micronesie, blijft het team gedreven om hun kennis en expertise te delen. “Maar volgend jaar komen we dus ook terug naar Bonaire met een nieuwe groep studenten,” voegt Hinton toe. “We willen blijven terugkeren naar locaties zoals de Witte Pannen om te zien hoe ze in de loop van de tijd veranderen.”