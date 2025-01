Politie & Justitie Gerecht vernietigt vergunningweigering voor bouwproject Ocean Oasis op Bonaire Redactie 18-01-2025 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire heeft een besluit van het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire vernietigd, waarin een vergunning voor de bouw van een keermuur bij een beachclubproject werd geweigerd. De zaak werd aangespannen door Ocean Oasis Bonaire B.V., een ontwikkelaar die al sinds 2019 werkt aan een resortproject op Esmeralda Beach.

De rechtszaak draaide om de vraag of de keermuur van de beachclub binnen het beschermde Onderwaterpark Bonaire valt en of het Bestuurscollege de vergunning correct had beoordeeld. Volgens een adviescommissie was dit het geval. Zij gaven het advies om alle illegale zandstranden van Bonaire te verwijderen. Gedeputeerde Clark Abraham liet in december 2023 nog weten dat hij over wilde gaan tot handhaving. Dit zou volgens hem op korte termijn gaan gebeuren. Het Gerecht oordeelde dat het Bestuurscollege een verkeerde juridische grondslag had gebruikt bij het weigeren van de vergunning.

Beachclub Ocean Oasis

Ocean Oasis begon in 2019 met de bouw van de beachclub, inclusief een keermuur langs de kust. Voorafgaand aan de bouw werd door de ontwikkelaar een vergunning aangevraagd onder de regels van het Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire. Het Bestuurscollege wees deze aanvraag in november 2021 af, verwijzend naar regels die voorschrijven dat bouwwerken binnen het Onderwaterpark verboden zijn zonder een specifieke vergunning.

Volgens Ocean Oasis viel de keermuur echter niet binnen het Onderwaterpark. Het Bestuurscollege baseerde zich bij de weigering op de vermeende locatie van de keermuur binnen de hoogwaterlijn, maar het Gerecht stelde dat het bestuursorgaan geen voldoende gedetailleerd onderzoek had uitgevoerd.

Oordeel van het gerecht

Het Gerecht oordeelde dat het Bestuurscollege ten onrechte een andere vergunninggrondslag heeft toegepast dan wat door Ocean Oasis werd aangevraagd. Het Gerecht concludeerde dat de locatie van de keermuur niet nauwkeurig was bepaald aan de hand van de officiële kaart van het Onderwaterpark Bonaire. Deze kaart vormt volgens de wet de basis voor de afbakening van het natuurgebied.

Het Bestuurscollege wordt nu verplicht om binnen zes weken opnieuw een besluit te nemen over de vergunningaanvraag. Hierbij moet de feitelijke locatie van de keermuur worden geprojecteerd op de officiële kaart van het Onderwaterpark.

Gevolgen

De uitspraak betekent dat Ocean Oasis voorlopig een stap dichter bij het realiseren van haar project komt. Daarnaast verplicht het Gerecht het Bestuurscollege tot het terugbetalen van griffierechten aan de ontwikkelaar en het betalen van een proceskostenvergoeding van 782 dollar.

Het Bestuurscollege kan tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Gedeputeerde Clark Abraham en de eigenaar van Ocean Oasis zijn benaderd voor een reactie, maar hebben tot op heden niet gereageerd.