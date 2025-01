Luchtvaart Flamingo Luchthaven Bonaire bijna klaar met vernieuwing baanverlichting Redactie 18-01-2025 - 1 minuten leestijd

In het kader van het project zijn onder meer alle lampen en armaturen van de landingsbaan vervangen. Foto: BIA

KRALENDIJK – De vervanging van de baan- en platformverlichting (AGL) op Flamingo Airport is in de laatste fase beland. Tot nu toe is bijna 100 kilometer aan kabels en putten vernieuwd, zijn alle lampen en armaturen van de landingsbaan vervangen, en wordt nu gestart met de verlichting van de taxibanen en platformen.

Volgende maand wordt ook de Precision Approach Path Indicators (PAPI) vernieuwd, een essentieel systeem voor piloten om veilig te landen. De afstelling van deze verlichting wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team vanuit een vliegtuig.

Tegelijk wordt het nieuwe AGL-substation verder ingericht, inclusief een noodstroomgenerator en brandstofopslag voor betrouwbare energievoorziening. Bedieningspanelen worden op vier locaties, waaronder in de luchtverkeerstoren, geplaatst om de verlichting te monitoren en bedienen.

Samen met partners zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, en het openbaar lichaam Bonaire (OLB), werkt het team van BIA hard aan de afronding van dit project, dat in het tweede kwartaal volledig operationeel moet zijn.