Venezuela Venezuela beperkt aantal Nederlandse diplomaten Redactie 16-01-2025 - 1 minuten leestijd

CARACAS – De Venezolaanse regering heeft aangekondigd het aantal diplomaten uit Nederland, Frankrijk en Italië in Caracas te beperken tot drie per land. Deze maatregel is een reactie op wat Venezuela beschouwt als “vijandig gedrag” van deze landen ten aanzien van de recente herverkiezing van president Nicolás Maduro.

De beperking geldt voor diplomaten met een verblijfsvergunning in Venezuela. Daarnaast moeten deze diplomaten voortaan schriftelijke toestemming verkrijgen om meer dan veertig kilometer te reizen vanaf Plaza Bolívar in het centrum van Caracas, aldus het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De herverkiezing van president Maduro wordt door een groot deel van de internationale gemeenschap betwist vanwege vermeende onregelmatigheden tijdens het verkiezingsproces. Nederland bood eerder oppositieleider Edmundo González Urrutia onderdak in de residentie van de zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden in Caracas.

Als reactie op de Venezolaanse maatregel heeft minister Casper Veldkamp van Buitenlandse Zaken in Den Haag de Venezolaanse zaakgelastigde ontboden. Veldkamp noemt de ontwikkelingen een escalatie die de dialoog bemoeilijkt en beraadt zich, samen met EU-partners, op een passende tegenreactie.

De betrokken landen hebben 48 uur gekregen om aan de Venezolaanse eisen te voldoen. Deze ontwikkelingen kunnen de diplomatieke relaties tussen Venezuela en de Europese landen verder onder druk zetten.