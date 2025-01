Vakantie & Toerisme TUI geeft nu tot 100 euro korting op vakantie naar Bonaire Inge Poorthuis 16-01-2025 - 2 minuten leestijd

TUI heeft momenteel een actie waarbij zij tot 100 euro korting per persoon geven op een vakantie naar Bonaire. Naast korting op vakanties naar Bonaire geldt de korting ook voor andere bestemmingen. Dit is dus hét moment om jouw vakantie naar Bonaire of een andere fantastische bestemming te boeken.

De vroegboekkorting geeft tot 100 euro korting per persoon op bijna alle vakanties die TUI aanbiedt. De korting geldt voor reizen met een vertrekdatum van 1 april t/m 31 oktober aanstaande.

Om in aanmerking te komen voor de korting hoeft er tijdens de boeking geen kortingscode ingevuld worden. In het prijsoverzicht zie je namelijk direct hoeveel korting je krijgt. Deze kortingsactie van TUI duurt nog tot 28 februari aanstaande. Dus wees er snel bij.

Bekijk hier alle vakanties naar Bonaire en zie direct hoeveel korting je krijgt.

Dit artikel bevat affiliate links