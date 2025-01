Overheid Minister van Justitie en Veiligheid bezoekt brandweer op Bonaire Redactie 16-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel heeft recent een werkbezoek gebracht aan het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) op Bonaire.

Hij maakte kennis met het korps en kreeg inzicht in de uitdagingen en ontwikkelingen waarmee de brandweer op de eilanden te maken heeft.

Tijdens de rondleiding door de kazerne woonde de minister een hulpverleningsdemonstratie bij en kreeg hij een presentatie over de kerntaken en werkzaamheden van het korps. Ook ging hij in gesprek met brandweerlieden tijdens een open rondetafelgesprek. Hier deelden zij hun ervaringen en ideeën over hun werk en de werkomstandigheden.

