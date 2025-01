Vacatures Bonaire Vacature Magazijnmedewerker en Onderdelenverkoper Melanie Zandwijk 15 januari 2025

Wij zoeken een collega die loyaliteit toont aan onze organisatie, collega’s, klanten en de merken Toyota, Hino en Lexus.

Verantwoordelijkheden

• Verkoop van onderdelen aan klanten

• Verzamelen van onderdelen uit het magazijn op basis van bestelbonnen en afgeven aan de controleur

• Opzoeken van onderdeelnummers in de computer voor werkplaatsbestellingen, ophalen uit het magazijn en afleveren

• Aanmaken van onderdelenbonnen met behulp van de computer

• Uitladen van onderdelen uit containers en opslaan in de loods

• Controleren van onderdelen bij het uitpakken en opbergen op de juiste locaties

• Telefonisch informeren van klanten over onderdelen

Profiel

• VSBO werk- en denkniveau

• Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré

• Commercieel ingesteld en communicatief sterk

• Goede beheersing van Nederlands, Engels en Papiaments in woord en geschrift

• Energiek, enthousiast en geen 9-tot-5-mentaliteit

• Fulltime beschikbaarheid, inclusief werken op zaterdag

Wat wij bieden

• Een uitdagende functie binnen een familiebedrijf waar kwaliteit en service centraal staan

• Aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling

• Marktconform salaris

• Professionele en moderne werkomgeving

• Een stabiele werkgever met ambitie en toekomstperspectief

Sollicitatie

Stuur uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van functievermelding, curriculum vitae en pasfoto, naar:

[email protected]

