Real Rincon wint Bonaire Super Cup na spannende strijd

Real Rincon wint de Bonaire Super Cup in 2025.

RINCON – Real Rincon heeft wederom zijn dominantie in het Bonairiaanse voetbal bewezen. Na het binnenhalen van de landstitel in 2024 heeft de ploeg nu ook de Bonaire Super Cup gewonnen. In een spannende wedstrijd versloegen zij S.V. Uruguay met 2-1.

Real Rincon begon de wedstrijd als favoriet, een status die ze meer dan waarmaakten. Toch was het geen eenvoudige overwinning. S.V. Uruguay toonde veerkracht en bood stevige tegenstand, wat de wedstrijd tot een ware thriller maakte voor de fans.

Hoewel Real Rincon nu al twee prijzen in de wacht heeft gesleept (in 2024 werd ook de landstitel gewonnen), lijkt S.V. Uruguay zich sterk te ontwikkelen. Het team zit in de lift en wordt door velen gezien als de grootste uitdager van Real Rincon in de komende competitie.

