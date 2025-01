Politie & Justitie Politie Bonaire doet inval en arresteert bewoner in drugszaak Redactie 14-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op maandag 13 januari heeft de politie in de namiddag een huiszoeking uitgevoerd in een woning aan de Kaya Mazurka in verband met een onderzoek naar overtreding van de Opiumwet BES.

Tijdens de inval werd een 39-jarige man met de initialen K.E.S.T. aangehouden. Daarnaast werden diverse goederen in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt het onderzoek in deze zaak voortgezet.