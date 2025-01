Politie & Justitie Opnieuw diefstal op het strand en diefstal scooters Redactie 14-01-2025 - 0 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bij Playa Pal’i Mangel ( Donkey Beach ) zijn woensdag tussen 11:30 en 11:45 uur persoonlijke bezittingen van snorkelaars gestolen. De dieven gingen ervandoor met twee tassen waarin onder meer iPhones, pasjes en een verrekijker zaten.

In dezelfde week zijn twee scooters gestolen. Een zwarte NIU-scooter werd later teruggevonden in de bosjes in Antriol. Een zwart/grijze SYM-scooter wordt nog vermist.