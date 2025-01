Sport & Vrije tijd Bonaire Super Cup belooft vanavond spannende strijd tussen koplopers Hans Hofstra 14-01-2025 - 2 minuten leestijd

Real Rincon tegen S.V. Uruguay in Bonaire Super Cup.

RINCON – Op 14 januari wordt de Bonaire Super Cup gespeeld tussen de regerende kampioen Real Rincon en S.V. Uruguay. De wedstrijd, die om 20:00 uur lokale tijd begint in het Stadion Antonio Trenidad, belooft een interessante confrontatie te worden tussen twee teams met een heel verschillend verleden.

Real Rincon won afgelopen seizoen de landstitel nadat zij in een spannende finale Vespo hadden verslagen. De ploeg uit Rincon zal zich ongetwijfeld willen bewijzen in deze jaarlijkse supercup, maar krijgt het dit jaar te maken met een goed presterende tegenstander in de vorm van S.V. Uruguay.

S.V. Uruguay begon het vorige seizoen moeizaam en eindigde halverwege de competitie onderaan de ranglijst. Dit dwong de club om deel te nemen aan een aparte competitie voor de teams die in de onderste regionen van de ranglijst stonden. Na het winnen van deze competitie, kreeg de club het recht om dit seizoen de Bonaire Super Cup te spelen. Ondanks hun moeilijke start vorig seizoen, lijkt S.V. Uruguay dit jaar in topvorm. Na drie speelrondes staan ze op de derde plaats in de competitie, wat hen als een geduchte tegenstander maakt voor de titelhouder.

De wedstrijd tussen deze twee teams belooft dan ook een spannend duel te worden, waarin Real Rincon zijn status als kampioen wil bevestigen, terwijl S.V. Uruguay de positieve lijn van dit seizoen hoopt door te trekken. De Super Cup belooft daarmee niet alleen een strijd om de eer, maar ook een belangrijke maatstaf voor de verdere koers van beide teams dit seizoen.

De wedstrijd die druk zal worden bezocht start om 20.00 uur in het Stadion Antonio Trenidat in Rincon. Kaartjes kunnen bij de deur worden gekocht.

De tussenstanden in de Bonairiaanse voetbalcompetitie.